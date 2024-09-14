Нетрезвая жительница Башкирии угнала машину.

Выяснилось, что за рулем «ВАЗ-2110» находилась 39-летняя женщина, которая, после употребления горячительных напитков, решила посетить родителей в Мечетлинском районе. Однако, проехав всего около 3 км, машина заглохла и женщина вернулась к себе домой.