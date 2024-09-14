ВСУ нанесли удар по Херсонской области из артиллерии

«За сутки боевики преступного киевского режима выпустили по жилым кварталам Алешек, Каховки, Новой Каховки, Великой Лепетихи, Днепрян, Великих Копанией, Казачьих Лагерей, Корсунки, Малой Лепетихи, Челбурды 40 снарядов из ствольной артиллерии. В результате обстрела в селе Челбурда Алешкинского муниципального округа ранен 52-летний местный житель. Пострадавший госпитализирован в Скадовскую ЦРБ, медики оказывают ему всю необходимую помощь», — написал он.