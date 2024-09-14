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Число погибших при израильских ударах по Газе возросло до 41 182 человек

БЕЙРУТ, 14 сен — РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа, продолжающихся с 7 октября 2023 года, возросло до 41 182, более 95 тысяч человек пострадали, сообщило министерство здравоохранения Газы.

Источник: AP 2023

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября прошлого года достигло 41 182, пострадали 95 280 человек», — говорится в заявлении Минздрава Газы.

За последние двое суток от израильских авиаударов по сектору Газа погибли 64 человека.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.

Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.

МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.