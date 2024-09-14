Олбани
+16°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские авиационные экипажи и расчеты артиллерии нанесли удары по резервам 11 бригад ВСУ в 14 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Российская авиация и артиллерия оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады президента, а также 101-й, 103-й, 106-й и 119-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Ахтырка, Белополье, Баничи, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Радьковка, Сумы, Павловка, Свесса, Шостка, Ястребиное и Ямполь», — говорится в сообщении.