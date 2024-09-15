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В Хабаровске подросток выстрелил из сигнальной ракетницы в школе

ХАБАРОВСК, 14 сен — РИА Новости. Подросток в субботу в школе Хабаровска выстрелил из сигнальной ракетницы, пострадал его сверстник, заведено дело о хулиганстве, сообщает СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

Источник: РИА "Новости"

«В субботу, 14 сентября подросток, находясь в одной из школ города Хабаровска, произвёл выстрел из сигнальный ракетницы, в результате чего пострадал его сверстник. 15-летнему школьнику причинены телесные повреждения, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении следственного управления.

Уточняется, что жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Следственным отделом по Центральному району Хабаровска возбуждено уголовное дело в отношении подростка по части 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

СК