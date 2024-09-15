В Хабаровске подросток выстрелил из сигнальной ракетницы в школе

«В субботу, 14 сентября подросток, находясь в одной из школ города Хабаровска, произвёл выстрел из сигнальный ракетницы, в результате чего пострадал его сверстник. 15-летнему школьнику причинены телесные повреждения, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении следственного управления.