Под Ростовом грузовик врезался в легковушку, пострадали два человека

— В 20:30 в хуторе Обуховка Азовского района на улице ленина 23-летний водитель «КамАЗа» выполнял маневр разворота в разрешенном для этого месте. Но не уступил дорогу и столкнулся с легковым автомобилем Mitsubishi с 19-летним водителем за рулем, — прокомментировали в ведомстве.