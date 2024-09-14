Под Ростовом грузовик врезался в легковушку, пострадали два человека

В Ростовской области подросток оказался в больнице после ДТП с «КамАЗом». Авария с пострадавшей произошла вечером в пятницу, 13 сентября, сообщают в отделе пропаганды регионального управления ГАИ.
— В 20:30 в хуторе Обуховка Азовского района на улице ленина 23-летний водитель «КамАЗа» выполнял маневр разворота в разрешенном для этого месте. Но не уступил дорогу и столкнулся с легковым автомобилем Mitsubishi с 19-летним водителем за рулем, — прокомментировали в ведомстве.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажирка — 16-летняя девушка — с травмами попали в больницу.
— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — добавили в региональной Госавтоинспекции.