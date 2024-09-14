Уточняется, что объект обнаружили российские средства воздушной разведки одного из подавлений группировки войск «Север» в районе лесополосы.
«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по САУ противника», — говорится в сообщении ведомства.
Согласно данным Минобороны, российские войска ликвидировали при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» артиллерийские установки. На кадрах видно, как объект загорелся после взрыва.
В этот же день расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» группировки войск «Запад» уничтожил дрон «Валькирия» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Охрану и оборону орудия обеспечивала мобильная огневая группа, которая выставляет специальные антидроновые сетки. После поражения воздушной цели боевая машина меняет огневую позицию в целях недопущения нанесения удара со стороны ВСУ.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.