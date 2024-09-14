Минобороны опубликовало кадры уничтожения САУ Krab ВСУ в Курской области

В этот же день расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» группировки войск «Запад» уничтожил дрон «Валькирия» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Охрану и оборону орудия обеспечивала мобильная огневая группа, которая выставляет специальные антидроновые сетки. После поражения воздушной цели боевая машина меняет огневую позицию в целях недопущения нанесения удара со стороны ВСУ.