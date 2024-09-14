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Минобороны опубликовало кадры уничтожения САУ Krab ВСУ в Курской области

Министерство обороны РФ в субботу, 14 сентября, опубликовало видео, на котором запечатлен момент уничтожения самоходной артиллерийской установки (САУ) Krab Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

Уточняется, что объект обнаружили российские средства воздушной разведки одного из подавлений группировки войск «Север» в районе лесополосы.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по САУ противника», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным Минобороны, российские войска ликвидировали при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» артиллерийские установки. На кадрах видно, как объект загорелся после взрыва.

В этот же день расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» группировки войск «Запад» уничтожил дрон «Валькирия» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Охрану и оборону орудия обеспечивала мобильная огневая группа, которая выставляет специальные антидроновые сетки. После поражения воздушной цели боевая машина меняет огневую позицию в целях недопущения нанесения удара со стороны ВСУ.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.