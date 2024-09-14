Минобороны показало первые кадры с возвращением из плена российских военных

Зеленский уточнил, что, кроме военных, освободили часть украинских гражданских. Он назвал только одного такого человека, это крымская татарка, журналист Ление Умерова. В декабре 2022 года женщину задержали при пересечении российско-грузинской границы. Со слов ее родственников, изначально российских пограничников напрягло, что Умерова родилась в Крыму, но не получила российское гражданство. В итоге на журналистку завели уголовное дело о шпионаже.