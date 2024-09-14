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СМИ: КНДР запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. КНДР снова запустила шары, предположительно, с мусором, в сторону Южной Кореи в субботу, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Республики Корея.

Источник: Reuters

«В сообщении, отправленном журналистам в 22.26 по местному времени (16.26 мск — ред.), ​​Объединенное командование начальников штабов (JCS) сообщило, что воздушные шары Северной Кореи могут долететь до провинции Кёнгидо, окружающей Сеул.. и требует от людей сообщать о воздушных шарах военным или полиции», — говорится в сообщении.

Агентство со ссылкой на командование уточняет, что в среду Северная Корея отправила около 20 воздушных шаров в сторону Южной Кореи, вероятно, с мусором, но они не смогли пересечь военную «линию демаркации» между странами.

С конца мая Северная Корея запустила уже тысячи воздушных шаров с мусором в Южную Корею в ответ на отправку в КНДР южнокорейскими активистами антипхеньянских листовок. В сентябре КНДР пять дней подряд запускала шары на Юг с 4 по 8 сентября.