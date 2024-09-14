СМИ: КНДР запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи

С конца мая Северная Корея запустила уже тысячи воздушных шаров с мусором в Южную Корею в ответ на отправку в КНДР южнокорейскими активистами антипхеньянских листовок. В сентябре КНДР пять дней подряд запускала шары на Юг с 4 по 8 сентября.