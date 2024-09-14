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Директор китайского ресторана арестован в Москве после отравления китайцев

Суд в Москве отправил под домашний арест директора китайского ресторана по делу об отравлении граждан Китая.

Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы

Мера пресечения обвиняемой была избрана сегодня, 14 сентября.

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Шаповаловой Екатерины Сергеевны на срок два месяца, то есть до 13 ноября 2024 года…», — говорится в решении Мещанского районного суда столицы.

Шаповалова обвиняется по статье УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (п.п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

По данным Следственного комитета, граждане Китая почувствовали себя плохо, после того как в ресторане китайской кухни в Москве отведали карпа на пару с рисом. Четыре человека были госпитализированы.

Как сообщалось, 14 человек госпитализировали в Псковскую областную инфекционную больницу из-за грубых нарушений санитарно-эпидемиологических правил суши-баром в Великих Луках.