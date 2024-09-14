В ДНР три сотрудника МЧС пострадали при сбросе с украинского дрона

ДОНЕЦК, 14 сентября. /ТАСС/. Пять человек с начала суток пострадали при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР), в том числе при тушении пожара в Горловке были ранены три сотрудника МЧС, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.