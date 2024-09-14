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В ДНР три сотрудника МЧС пострадали при сбросе с украинского дрона

ДОНЕЦК, 14 сентября. /ТАСС/. Пять человек с начала суток пострадали при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР), в том числе при тушении пожара в Горловке были ранены три сотрудника МЧС, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: РИА "Новости"

«В Никитовском районе Горловки при применении противником ствольной артиллерии пострадала женщина 1966 года рождения. Также при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) во время тушения пожара частного нежилого дома пострадали три сотрудника МЧС России. В поселке Галицыновка в результате обстрела ранения средней степени тяжести получила женщина 1958 года рождения», — написал он.

Глава региона добавил, что всем оказана необходимая медицинская помощь. Из-за повреждены три жилых дома, а также автоцистерна МЧС и два частных автомобиля в Горловке.

Всего со стороны ВСУ совершено шесть вооруженных атак, выпущено более 10 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударный беспилотник.