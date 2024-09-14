Стали известные новые детали дела Тимура Иванова

Зарегистрированые на Сергея Бородина апартаменты площадью 233,7 квадратных метра находятся в районе Якиманка в 3-м Кадашевском переулке недалеко от Кремля, указывается в материалах дела (имеются в распоряжении РИА Новости). Старинный трехэтажный особняк в Замоскворечье возвел архитектор Адольф Эрихсон. Сейчас в нем находится престижный трехэтажный комплекс в стиле лофт. Рыночная стоимость апартаментов оценивается в 250 миллионов рублей.