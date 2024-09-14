Стали известные новые детали дела Тимура Иванова

Зарегистрированые на Сергея Бородина апартаменты площадью 233,7 квадратных метра находятся в районе Якиманка в 3-м Кадашевском переулке недалеко от Кремля, указывается в материалах дела (имеются в распоряжении РИА Новости). Старинный трехэтажный особняк в Замоскворечье возвел архитектор Адольф Эрихсон. Сейчас в нем находится престижный трехэтажный комплекс в стиле лофт. Рыночная стоимость апартаментов оценивается в 250 миллионов рублей.
Кроме того, Бородину принадлежит участок в охраняемом коттеджном поселке на Новой Риге в селе Николо-Урюпино за 23 миллиона рублей, а также 60 соток земли на берегу Волги с видом на затопленную колокольню Калязина. Участок расположен в поселке бизнес-класса с собственным яхт-клубом и школой верховой езды.
Предприниматель Сергей Бородин проходит фигурантом по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, оба обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка одного миллиарда рублей, вину он не признает. Фигуранты находятся в СИЗО.