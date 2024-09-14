Рябков пообещал жесткий ответ Москвы на разрешение ВСУ бить по России

Le Monde пишет, что французский лидер Эммануэль Макрон придерживается позиции своего немецкого коллеги, канцлера Олафа Шольца, который выступает против поставок Киеву дальнобойных ракет. Однако они считают, что Украина имеет право нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты для ударов по украинской территории. При этом другие объекты, даже военные, не должны быть поражены.