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Ландшафтный пожар на окраине Каменска-Шахтинского потушили в Ростовской области

Под Ростовом пожарные три часа тушили загоревшуюся окраину города.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ликвидировали ландшафтный пожар, разгоревшийся на окраине города. Возгорание произошло в Каменске-Шахтинском, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по донскому региону.

Еще с утра в городских пабликах в соцсетях стали появляться фотографии и видеоролики, снятые автолюбителями на трассе М-4 «Дон», где в кадре было видно задымление.

— В 11:09 стало известно о пожаре, — уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.

— Возгорание сухой растительности в лесополосе произошло на южной стороне города, — проинформировал жителей глава администрации Каменска-Шахтинского Александр Камоцкий в своем телеграм-канале. — Угрозы населенным пунктам нет.

Приехавшие на место пожарные оценили ситуацию: сухая трава полыхала на площади примерно в 800 квадратных метров. Специалисты достаточно оперативно ограничили в этих пределах распространение огня.

— Уже в 11:50 ландшафтный пожар был локализован.

На то, чтобы окончательно справиться с возгоранием, потребовалось немногим больше трех часов. В 14:30 пожарные сообщили о полной ликвидации пожара.

— В тушении были задействованы 12 специалистов, использовались три единицы спецтехники.