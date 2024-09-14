Ландшафтный пожар на окраине Каменска-Шахтинского потушили в Ростовской области

В Ростовской области ликвидировали ландшафтный пожар, разгоревшийся на окраине города. Возгорание произошло в Каменске-Шахтинском, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по донскому региону.
Еще с утра в городских пабликах в соцсетях стали появляться фотографии и видеоролики, снятые автолюбителями на трассе М-4 «Дон», где в кадре было видно задымление.
— В 11:09 стало известно о пожаре, — уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.
— Возгорание сухой растительности в лесополосе произошло на южной стороне города, — проинформировал жителей глава администрации Каменска-Шахтинского Александр Камоцкий в своем телеграм-канале. — Угрозы населенным пунктам нет.
Приехавшие на место пожарные оценили ситуацию: сухая трава полыхала на площади примерно в 800 квадратных метров. Специалисты достаточно оперативно ограничили в этих пределах распространение огня.
— Уже в 11:50 ландшафтный пожар был локализован.
На то, чтобы окончательно справиться с возгоранием, потребовалось немногим больше трех часов. В 14:30 пожарные сообщили о полной ликвидации пожара.
— В тушении были задействованы 12 специалистов, использовались три единицы спецтехники.