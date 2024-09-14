Губернатор Ростовской области сообщил об уничтожении беспилотника

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили по одному БПЛА над Курской и Белгородской областями около 12:30 мск. Позднее, примерно в 14:20, над Белгородской областью был уничтожен еще один беспилотник. За ночь над этими регионами было ликвидировано 19 украинских дронов.