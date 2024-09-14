Губернатор Ростовской области сообщил об уничтожении беспилотника

«На западе Ростовской области силами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и повреждения объектов нет», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в этот день Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили по одному БПЛА над Курской и Белгородской областями около 12:30 мск. Позднее, примерно в 14:20, над Белгородской областью был уничтожен еще один беспилотник. За ночь над этими регионами было ликвидировано 19 украинских дронов.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.