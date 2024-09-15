На ул. Карамзина в Калининграде произошла массовая драка

Во дворе дома на улице Карамзина в Калининграде произошла массовая драка. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
По предварительным данным, инцидент произошёл из-за неправильной парковки.
На место происшествия позже приехали сотрудники полиции, которые узнали о конфликте в ходе мониторинга соцсетей.
«В настоящее время сотрудниками полиции выясняются обстоятельства произошедшего, а также устанавливаются участники инцидента, действиям которых будет дана правовая оценка и принято решение в соответствии с законодательством», — заявили в пресс-службе регионального управления МВД.