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На ул. Карамзина в Калининграде произошла массовая драка

В ситуации разбирается полиция.

Во дворе дома на улице Карамзина в Калининграде произошла массовая драка. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По предварительным данным, инцидент произошёл из-за неправильной парковки.

На место происшествия позже приехали сотрудники полиции, которые узнали о конфликте в ходе мониторинга соцсетей.

«В настоящее время сотрудниками полиции выясняются обстоятельства произошедшего, а также устанавливаются участники инцидента, действиям которых будет дана правовая оценка и принято решение в соответствии с законодательством», — заявили в пресс-службе регионального управления МВД.