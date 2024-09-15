Буданов заявил о проблеме на поле боя из-за «Искандеров»

Он отметил, что также на ситуацию на поле боя влияет увеличение количества управляемых авиабомб. По словам Буданова, это создает «огромную проблему для передовой» из-за массового применения Россией имеющегося у нее вооружения.
Ранее удар «Искандера» по живой силе ВСУ в подконтрольной Киеву части Херсонской области попал на видео. Сообщается, что они находились в районе населенного пункта Малая Сейдеминуха в Херсонской области.
Позднее аналитический ресурс DeepState подтвердил произошедшее. «Озвучивать подразделение и количество потерь мы не будем, но подобное не должно повторяться», — призвали аналитики.