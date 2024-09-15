Не заметил потери: в Приморье женщина выпрыгнула из такси

На трассе Владивосток — Артем 14 сентября женщина выпрыгнула на ходу из такси. Все из-за того, что водитель начал заваливаться, и машина начала ехать в сторону лееров. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Как рассказала сама женщина, в какой-то момент таксист начал заваливаться в сторону. На слова и тревожные предупреждения о надвигающейся аварии он не реагировал. Тогда, быстро обдумав ситуацию, пассажирка раскрыла двери и на ходу выпрыгнула из автомобиля. Она перевернулась на асфальте, потеряла ботинок и чуть не оказалась под другой машиной, но обошлось (видео можно найти в нашем telegram-канале). Такси же сначала врезалось в леера, а затем выровнялось и продолжило движение по трассе. Кажется, водитель даже не заметил, что что-то произошло. Женщине пришлось позвонить ему, чтобы он остановился.
Когда они догнали машину, то единственное, о чем спросил таксист, было: «В меня что, врезались?». Момент удара об леера он не помнил.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что во Владивостоке произошла массовая авария с участием двух большегрузов.