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Паводок в Хабаровском крае вышел в лиман

Больше не осталось ни одной подтопленной территории.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае больше нет подтопленных территорий, амурский паводок вышел в лиман, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на МЧС по Хабаровскому краю.

В Хабаровском крае освободились от воды последние два участка дорожного полотна в селах Видное Вяземского района и Гайтер Комсомольского района.

Гребень Амурского паводка вышел лиман и больше не оказывает влияния на села, дачные поселки и дороги. На реках идет спад уровня воды.

На реке Мая у села Нелькан максимальный уровень воды 550 сантиметров наблюдался два дня назад, что на 10 сантиметров ниже отметки неблагоприятного явления. И вода медленно продолжает уходить.

А еще недавно стихия властвовала на севере края. Оказалась перемытой единственная дорога, которая связывает посёлок Охотск на севере Хабаровского края с местным аэропортом. Было ограничено движение в ночное время.

В результате проливных дождей в муниципалитете вышли из берегов малые реки. Они подтопили участки местных жителей и строения в сёлах Арка и Вострецово. Все пострадавшие могут получить компенсации.