Паводок в Хабаровском крае вышел в лиман

В Хабаровском крае больше нет подтопленных территорий, амурский паводок вышел в лиман, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на МЧС по Хабаровскому краю.
В Хабаровском крае освободились от воды последние два участка дорожного полотна в селах Видное Вяземского района и Гайтер Комсомольского района.
Гребень Амурского паводка вышел лиман и больше не оказывает влияния на села, дачные поселки и дороги. На реках идет спад уровня воды.
На реке Мая у села Нелькан максимальный уровень воды 550 сантиметров наблюдался два дня назад, что на 10 сантиметров ниже отметки неблагоприятного явления. И вода медленно продолжает уходить.
А еще недавно стихия властвовала на севере края. Оказалась перемытой единственная дорога, которая связывает посёлок Охотск на севере Хабаровского края с местным аэропортом. Было ограничено движение в ночное время.
В результате проливных дождей в муниципалитете вышли из берегов малые реки. Они подтопили участки местных жителей и строения в сёлах Арка и Вострецово. Все пострадавшие могут получить компенсации.