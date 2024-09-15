В деле о теракте в «Крокус сити холле» могут появиться новые фигуранты

«У следствия имеются основания полагать, что оставаясь на свободе, Шарипзода М. З. может скрыться от органов предварительного расследования и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, вступить в контакт с другими неустановленными соучастниками преступления, уничтожить доказательства, сбор которых до настоящего времени не завершен», — сказано в постановлении суда об аресте одного из обвиняемых по делу, уроженца Таджикистана Мухаммада Зоира Шарипзода.