В пяти районах Хабаровского края вырос риск природных пожаров

В пяти районах Хабаровского края повысился класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Четвёртый уровень угрозы возгораний установился в Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Хабаровском, имени Полины Осипенко и Ванинском районах. Из-за сухой погоды и продолжительного отсутствия осадков риск ландшафтных пожаров в этих муниципальных образованиях значительно возрос.
«Даже одна искра может вызвать серьёзные последствия», — предупредили в МЧС.
На данный момент особый противопожарный режим действует в 12 муниципалитетах края. На этих территориях запрещено использование открытого огня, проведение огневых работ и сжигание растительных отходов. Также жителям опасных зон рекомендовано очистить участки от сухой растительности, убрать горючие материалы и не оставлять непотушенные сигареты или спички.