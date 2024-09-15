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В пяти районах Хабаровского края вырос риск природных пожаров

На этих территориях запрещено использование открытого огня, проведение огневых работ и сжигание растительных отходов.

Источник: телеграм-канал

В пяти районах Хабаровского края повысился класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Четвёртый уровень угрозы возгораний установился в Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Хабаровском, имени Полины Осипенко и Ванинском районах. Из-за сухой погоды и продолжительного отсутствия осадков риск ландшафтных пожаров в этих муниципальных образованиях значительно возрос.

«Даже одна искра может вызвать серьёзные последствия», — предупредили в МЧС.

На данный момент особый противопожарный режим действует в 12 муниципалитетах края. На этих территориях запрещено использование открытого огня, проведение огневых работ и сжигание растительных отходов. Также жителям опасных зон рекомендовано очистить участки от сухой растительности, убрать горючие материалы и не оставлять непотушенные сигареты или спички.

пожары
МЧС