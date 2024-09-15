В пяти районах Хабаровского края вырос риск природных пожаров

На данный момент особый противопожарный режим действует в 12 муниципалитетах края. На этих территориях запрещено использование открытого огня, проведение огневых работ и сжигание растительных отходов. Также жителям опасных зон рекомендовано очистить участки от сухой растительности, убрать горючие материалы и не оставлять непотушенные сигареты или спички.