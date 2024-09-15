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Почти два десятка пьяных водителей остановили в Хабаровском крае за сутки

В Хабаровском крае за прошедшие сутки были задержаны 19 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: AmurMedia

В ГИБДД сообщили, что с начала месяца выявили 225 водителей с признаками опьянения. На 28 человек заведены уголовные дела за управление транспортом в пьяном виде, сообщает ИА AmurMedia.

В регионе зарегистрированы 490 нарушений правил дорожного движения. Произошло три ДТП, в одном из которых погибла девушка, шедшая по дороге в районе имени Лазо. Еще два человека получили травмы.

Были зафиксированы 12 нарушений со стороны пешеходов, а также 28 случаев, когда водители не уступили дорогу пешим участникам.

ГИБДД