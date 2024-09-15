Почти два десятка пьяных водителей остановили в Хабаровском крае за сутки

В ГИБДД сообщили, что с начала месяца выявили 225 водителей с признаками опьянения. На 28 человек заведены уголовные дела за управление транспортом в пьяном виде, сообщает ИА AmurMedia.
В регионе зарегистрированы 490 нарушений правил дорожного движения. Произошло три ДТП, в одном из которых погибла девушка, шедшая по дороге в районе имени Лазо. Еще два человека получили травмы.
Были зафиксированы 12 нарушений со стороны пешеходов, а также 28 случаев, когда водители не уступили дорогу пешим участникам.