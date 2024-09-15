Стало известно об антироссийской пропаганде Галкина на зарубежных концертах

В мае 2023 года артист обратился в суд с требованием снять с него статус иноагента. В этом ему было отказано Замоскворецким судом столицы. В апреле 2024 года Галкин подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из реестра. В мае Второй кассационный суд общей юрисдикции также не удовлетворил жалобу. На этот раз телеведущий обратился в Верховный суд, являющийся высшей судебной инстанцией в РФ.