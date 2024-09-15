Стало известно об антироссийской пропаганде Галкина на зарубежных концертах

Из решения Мосгорсуда по апелляции на признание Галкиным иноагентом следует, что во время своих концертов на территории иностранных государств он поднимает вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой Российской Федерации. Также юморист распространяет недостоверные сведения о специальной военной операции.
«Данные обстоятельства свидетельствуют об иностранной поддержке осуществляемой административным истцом политической деятельности путем предоставления ему площадки для распространения соответствующих взглядов», — цитирует документ ТАСС.
Ранее, 23 июля, пародист Галкин подал в Верховный суд России жалобу на отказ в исключении его из реестра иностранных агентов.
Минюст признал Галкина иноагентом 16 сентября 2022 года. Причиной такого решения стало получение финансирования от Украины при «осуществлении политической деятельности».
В мае 2023 года артист обратился в суд с требованием снять с него статус иноагента. В этом ему было отказано Замоскворецким судом столицы. В апреле 2024 года Галкин подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из реестра. В мае Второй кассационный суд общей юрисдикции также не удовлетворил жалобу. На этот раз телеведущий обратился в Верховный суд, являющийся высшей судебной инстанцией в РФ.
1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. С этих пор соответствующий реестр стал единым. Также изменился порядок включения в этот список. Физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства, а в случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы.