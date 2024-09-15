«У тебя фигура “тумбочки”»: пять сибиряков похудели совместно почти на 300 килограммов из-за унижений или на спор

Сегодня, 15 сентября, миллионы женщин и мужчин в мире отмечают День худеющих. В этот день особое внимание уделяется вопросам здорового образа жизни, правильного, сбалансированного рациона, а главное — безопасного снижения веса! Так, «Комсомолка» в Иркутске решила собрать пять удивительных историй сибиряков, которым удалось сбросить более 20 и более килограммов. Кстати, если объединить усилия всех наших героев, то вместе они сбросили около 270 кг!
Сбросила с себя человека.
28-летняя Анастасия Равдоникас из Иркутска работает в косметической компании, а также активно ведет свой блог. За жизнью сибирячки следят более 20 тысяч человек.
— Еще в детстве считала себя крупным ребенком. Но когда исполнилось 26 лет, вес достиг критической отметки — 148 килограммов при росте 176 сантиметров!
Диеты и занятия спортом не приносили желаемого результата. Девушка даже могла морить себя голодом. Это не приносило желаемого эффекта, а только вредило здоровью. А в один день Настя оказалась в больнице.
«Лучше быть полной, но живой», — приняла для себя решение сибирячка. В результате 30 килограммов прибавились очень стремительно.
А в 2022 году знакомая Анастасии сделала бариатрическую операцию (операция по снижению веса, при которой уменьшают желудок или перестраивают кишечник — прим. Ред.). Приятельница буквально преобразилась на глазах.
«Попробуй такой же метод», — предложила подруга сибирячке.
— Я была против. Думала, что операции — это для тех, кто весит под 300 килограммов и уже не может даже подняться с кровати, — вспоминает Настя.
Сибирячка еще долго пыталась похудеть сама: ходила в зал и считала калории. Но результата не было…
— Обратилась к эндокринологу. Специалист предложил ту самую бариатрию. Всерьез задумалась…
Настя сдала анализы, прошла обследования. И вот уже осенью два года назад ее прооперировали. За год сибирячке удалось избавиться от 60 килограммов. Анастасия весит 88 кг. Но на этом блогер не собирается останавливаться. В планах сбросить еще 15. А еще — поработать над фигурой, подтянуть кожу и мышцы.
«На фото я была жирным пятном».
Сейчас, глядя на фото 30-летней Ксении Алмакаевой из Иркутской области, тяжело представить, что еще год назад ее вес был больше центнера — 135 килограммов! Поход в магазин превратился в сущий ад, ведь приходилось довольствоваться балахонами с пестрыми расцветками, которые прибавляли сразу лишний десяток лет.
— Проблемы с лишним весом преследовали с детства. Виной этому неправильное питание. Вместо того, чтобы съесть тарелку супа, я отдавала предпочтение конфетам, — вспоминает Ксения.
Окончив школу, она поступила в один из иркутских университетов. Студенческая жизнь добавила сибирячке лишних килограммов.
— Постоянные перекусы на бегу, да к тому же, везде куча соблазнов: сладости, фаст-фуд, посиделки с друзьями. Вес тогда достиг 112 килограммов при росте 1,80 метров. Но мне удалось найти в соцсетях тренера, который помогает сбросить вес. Постепенно, за несколько лет, вес снизился до 85 килограммов.
Но после Ксению ждал переезд в Республику Саха (Якутия). Там ей предложили хорошую должность в компании по добыче алмазов. Однако вдали от дома началась депрессия. Проблемы заедала. Постепенно вес 28-летней девушки достиг 135 килограммов! Самой главной мотивацией «взяться» за себя для Ксении стал случайный снимок, на который она попала во время одного из рабочих мероприятий.
— Я просто разглядела себя со стороны. Жирное пятно! — рассказывает Ксения. Тогда она вспомнила про старого знакомого тренера, с которым уже худела. За год и три месяца сибирячка потеряла 40 килограммов. Сейчас ее вес составляет 95 кило.
«Начала часто болеть голова».
Сотрудник банковской сферы Никита Иванов из Иркутска в свои 30 лет весил 98 килограммов при росте 170 сантиметров. Всему виной — постоянные перекусы и сидячая работа. Когда вес начал влиять на здоровье, он понял, что нужно от него избавляться.
— Я заметил, что у меня начала часто болеть голова. Болеутоляющие ел горстями. Потом и проблемы с давлением добавились. В июне 2023 года я обратился к врачам. Они сказали, что нужно сбрасывать вес.
Выйдя из кабинета доктора, Никита вспомнил о своем бывшем однокласснике Иване Савушкине, который работает коучем по образу жизни и помогает всем желающим похудеть. Мужчина следил за старым знакомым в соцсетях и видел результаты других. Решил написать.
В первую очередь обратил внимание на свой рацион. Добавил в него больше овощей. Отказался от углеводов, мучного. Никита похудел до 70 килограммов. Сейчас вес мужчины составляет 66 килограммов.
«Плакала, когда смотрелась в зеркало».
Еще пару лет назад Екатерина Демидова из Иркутска весила больше 70 килограммов при росте 162 сантиметра. Но однажды сибирячка решила взять себя в руки, вернула тело мечты и даже осуществила давнее желание — выступила в конкурсе фитнес-бикини и стала чемпионкой.
Хотя Екатерина с подросткового возраста соблюдала правильное питание: отслеживала нормы белков, жиров и углеводов в своем рационе, взвешивала продукты и рассчитывала размеры порций. Вдобавок к этому несколько раз в неделю посещала тренажерный зал. Так было несколько лет.
«Неужели вся моя жизнь крутится вокруг еды», — в какой-то момент, устав держать тело в форме, предположила сибирячка. Начались срывы. Сперва она пыталась взять себя в руки и снова вернуться к привычному образу жизни, но не получалось. Через полтора года встала на весы и ахнула: +20 килограммов!
Екатерина понимала, что нужно возвращать былую форму. В социальных сетях сибирячка нашла коуча по образу жизни, который помогает всем желающим похудеть. К тому же мужчина готовит девушек для участия в чемпионате по бодибилдингу. А это было ее давней мечтой.
— Написала ему и начала свой путь. Оставила два полноценных приема пищи в день, отказалась от углеводов и мучного, оставила лишь много овощей, преимущественно зеленого цвета, мясо, рыбу, яйца, морепродукты. Потеряла −20 кило. Ушел лишний жир, фигура подтянулась.
Фигура «тумбочкой».
Однажды Виктория Шахова из Иркутска в разговоре с коллегами, обсуждая участниц конкурса фитнес-бикини, случайно обронила фразу: «Я бы когда-нибудь тоже хотела бы выйти на сцену». Однако в ответ услышала лишь смешки. Мол, ты себя видела? Куда тебе, с твоей-то фигурой «тумбочки»? На тот момент ее вес составлял 66 килограммов при росте 156 сантиметров. Викторию задели эти слова, и она бросила вызов: «Дайте мне полгода, и вы меня не узнаете. А я получу медаль!». Так все и произошло.
— До пандемии коронавируса у меня была очень подвижная работа. Днем я трудилась мастером по маникюру, а ночами выходила барменом в клуб. Была в движении, мой вес более-менее стоял на месте. Но «благодаря» самоизоляции в пандемию COVID-19 я стала сильнее лениться. Часто с мужем просто лежали дома и смотрели сериалы, много стряпали, мало двигались и никуда особо не ходили. Можно сказать, это был период зажора.
Женщина нашла в сети тренера Ивана Савушкина, который вместе с супругой готовит девушек к участию в чемпионате. Он подробно рассказал Виктории о системах питания и физических нагрузках.
Исключила полностью углеводы: хлеб, макароны, крупы, картофель. Добавила в рацион больше овощей. Зелень ела целыми тарелками! Ровно за полгода Виктория сбросила 20 килограммов.
В октябре того же года я вышла на сцену, выступила и стала чемпионкой Иркутской области по бодибилдингу. Мои коллеги из бара сидели в первом ряду и очень громко за меня болели, их даже судьи просили успокоиться (смеется).