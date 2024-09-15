«У тебя фигура “тумбочки”»: пять сибиряков похудели совместно почти на 300 килограммов из-за унижений или на спор

Однажды Виктория Шахова из Иркутска в разговоре с коллегами, обсуждая участниц конкурса фитнес-бикини, случайно обронила фразу: «Я бы когда-нибудь тоже хотела бы выйти на сцену». Однако в ответ услышала лишь смешки. Мол, ты себя видела? Куда тебе, с твоей-то фигурой «тумбочки»? На тот момент ее вес составлял 66 килограммов при росте 156 сантиметров. Викторию задели эти слова, и она бросила вызов: «Дайте мне полгода, и вы меня не узнаете. А я получу медаль!». Так все и произошло.