Подразделения группировки «Запад» восстанавливают автодороги ЛНР

«Дорожно-комендантские подразделения бригады МТО группировки войск “Запад” в ходе проведения СВО продолжают восстанавливать автомобильные дороги общего пользования, соединяющие Луганскую Народную Республику и Харьковскую область», — заявили в министерстве. Работы начались в прошлом октябре — в первую очередь восстанавливаются дороги, ведущие к районным центрам и социально значимым объектам.
Как рассказал командир батальона с позывным Смоленск, работа по восстановлению позволяет улучшить доставку медикаментов и продуктов питания из районных центров в села. «Повысилась общая скорость передвижения гражданского населения, особенно весной и осенью. Особенно приятно, когда проезжающие водители останавливаются и благодарят нас», — добавил он.
Безопасность личного состава обеспечивают посты воздушного наблюдения, сторожевые посты с противодроновыми ружьями и комплексами РЭБ.