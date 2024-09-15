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Подразделения группировки «Запад» восстанавливают автодороги ЛНР

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Дорожно-комендантские подразделения бригады материально-технического обеспечения (МТО) Западного военного округа восстанавливают автодороги между ЛНР и Харьковской областью для обеспечения передвижения населения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Дорожно-комендантские подразделения бригады МТО группировки войск “Запад” в ходе проведения СВО продолжают восстанавливать автомобильные дороги общего пользования, соединяющие Луганскую Народную Республику и Харьковскую область», — заявили в министерстве. Работы начались в прошлом октябре — в первую очередь восстанавливаются дороги, ведущие к районным центрам и социально значимым объектам.

Как рассказал командир батальона с позывным Смоленск, работа по восстановлению позволяет улучшить доставку медикаментов и продуктов питания из районных центров в села. «Повысилась общая скорость передвижения гражданского населения, особенно весной и осенью. Особенно приятно, когда проезжающие водители останавливаются и благодарят нас», — добавил он.

Безопасность личного состава обеспечивают посты воздушного наблюдения, сторожевые посты с противодроновыми ружьями и комплексами РЭБ.