Подразделения группировки «Запад» восстанавливают автодороги ЛНР

Как рассказал командир батальона с позывным Смоленск, работа по восстановлению позволяет улучшить доставку медикаментов и продуктов питания из районных центров в села. «Повысилась общая скорость передвижения гражданского населения, особенно весной и осенью. Особенно приятно, когда проезжающие водители останавливаются и благодарят нас», — добавил он.