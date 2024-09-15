Минобороны сообщило о поражении наблюдательного пункта ВСУ

«Подразделения БПЛА группировки войск “Днепр” ежедневно поражают фортификационные сооружения и личный состав ВСУ с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов на каховском направлении. В этот раз было выявлено движение пехоты противника на наблюдательном пункте одной из позиций на правом берегу Днепра. После поступления команды на поражение цели второй номер расчета БПЛА четко скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона по НП противника», — говорится в сообщении.
Отмечается, что расчет работает парой. Первый номер готовит ударный дрон к запуску, второй в это время производит разведку с помощью квадрокоптера и находит цель. Второй номер корректирует полет ударного дрона для точного наведения на цель.
Военнослужащие группировки войск с помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на разведанные цели.