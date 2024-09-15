Минобороны сообщило о поражении наблюдательного пункта ВСУ

«Подразделения БПЛА группировки войск “Днепр” ежедневно поражают фортификационные сооружения и личный состав ВСУ с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов на каховском направлении. В этот раз было выявлено движение пехоты противника на наблюдательном пункте одной из позиций на правом берегу Днепра. После поступления команды на поражение цели второй номер расчета БПЛА четко скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона по НП противника», — говорится в сообщении.