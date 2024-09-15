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Су-25 поразили скопление сил ВСУ в приграничье Курской области

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил РФ поразили скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Согласно докладам разведки, все указанные цели были уничтожены.