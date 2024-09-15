Российские дроны уничтожили снайперов ВСУ на Донецком направлении

Как сказано в сообщении ведомства, в ходе боевой работы операторы разведывательных беспилотников «Южной» группировки войск обнаружили скрытую снайперскую позицию противника в заброшенном здании. Передав координаты операторам ударных дронов, разведка продолжила наблюдение и контроль поражения выявленной цели.
Получив координаты, расчет ударных FPV-дронов выдвинулся на позицию.
«Благодаря корректировке разведчиков, FPV-дрон обошел систему радиоэлектронной борьбы противника и точным попаданием уничтожил снайперскую пару украинских националистов на замаскированной позиции» — сообщили РИА Новости в министерстве обороны.
Один из операторов FPV-дрона с позывным «Крепыш» также пояснил, что в прицел к расчетам БПЛА попадаются также самые различные цели, такие как танки Abrams, Leopard, бронемашины MaxxPRO и другая техника иностранного производства.
В ведомстве также добавили, что подсчет количества подбитой техники противника и других целей расчетами БПЛА не ведется, так как поражение противника осуществляется регулярно и уже является рядовым событием.