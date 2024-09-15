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Российские дроны уничтожили снайперов ВСУ на Донецком направлении

ДОНЕЦК, 15 сен — РИА Новости. Расчеты БПЛА «Южной» группировки войск обнаружили и поразили снайперскую пару противника, притаившуюся в одном из полуразрушенных домов на донецком направлении, следует из сообщения министерства обороны.

Источник: © РИА Новости

Как сказано в сообщении ведомства, в ходе боевой работы операторы разведывательных беспилотников «Южной» группировки войск обнаружили скрытую снайперскую позицию противника в заброшенном здании. Передав координаты операторам ударных дронов, разведка продолжила наблюдение и контроль поражения выявленной цели.

Получив координаты, расчет ударных FPV-дронов выдвинулся на позицию.

«Благодаря корректировке разведчиков, FPV-дрон обошел систему радиоэлектронной борьбы противника и точным попаданием уничтожил снайперскую пару украинских националистов на замаскированной позиции» — сообщили РИА Новости в министерстве обороны.

Один из операторов FPV-дрона с позывным «Крепыш» также пояснил, что в прицел к расчетам БПЛА попадаются также самые различные цели, такие как танки Abrams, Leopard, бронемашины MaxxPRO и другая техника иностранного производства.

В ведомстве также добавили, что подсчет количества подбитой техники противника и других целей расчетами БПЛА не ведется, так как поражение противника осуществляется регулярно и уже является рядовым событием.