Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Северском направлении

По данным ведомства, первым на выполнение задачи выдвинулся расчет БпЛА, оснащенный дронами для сброса боеприпасов. Сразу после боевой работы оператора беспилотника со сбросами к захвату опорного пункта ВСУ приступила штурмовая группа.