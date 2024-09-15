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Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Северском направлении

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Военнослужащие «Южной» группировки войск заняли опорный пункт ВСУ на северском направлении, взяв в плен украинских солдат, видео предоставило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В ходе боевого дежурства разведчики “Южной” группировки войск при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружили опорный пункт противника, занятый пехотой. Передав координаты расчету ударных БпЛА и штурмовому подразделению, разведчики продолжили наблюдение за действиями противника», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, первым на выполнение задачи выдвинулся расчет БпЛА, оснащенный дронами для сброса боеприпасов. Сразу после боевой работы оператора беспилотника со сбросами к захвату опорного пункта ВСУ приступила штурмовая группа.

«Благодаря высочайшему уровню взаимодействия подразделений и профессиональным действиям российских военнослужащих в ходе скоротечного боя “на земле” остатки подразделения противника сдались в плен нашим штурмовикам», — сообщили в Минобороны.