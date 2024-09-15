Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Северском направлении

«В ходе боевого дежурства разведчики “Южной” группировки войск при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружили опорный пункт противника, занятый пехотой. Передав координаты расчету ударных БпЛА и штурмовому подразделению, разведчики продолжили наблюдение за действиями противника», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, первым на выполнение задачи выдвинулся расчет БпЛА, оснащенный дронами для сброса боеприпасов. Сразу после боевой работы оператора беспилотника со сбросами к захвату опорного пункта ВСУ приступила штурмовая группа.
«Благодаря высочайшему уровню взаимодействия подразделений и профессиональным действиям российских военнослужащих в ходе скоротечного боя “на земле” остатки подразделения противника сдались в плен нашим штурмовикам», — сообщили в Минобороны.