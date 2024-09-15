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25-летняя сибирячка погибла в ДТП в Братске

23-летняя пассажирка с травмами госпитализирована в медучреждение.

Источник: Комсомольская правда

Дорожная полиция Братска разбирается в обстоятельствах автоаварии, в которой скончалась 25-летняя местная жительница. Утром 14 сентября сибирячка двигалась по улице Мира в центральной части города. Но во время дороги въехала в дерево напротив дома № 50 А. Об этом КП-Иркутск рассказали в МУ МВД «Братское».

— По предварительной информации, около 5 часов 30 минут 25-летняя девушка, управляя автомобилем «Хонда ЦРВ», не выбрала безопасную скорость движения и допустила наезд на дерево, — сообщили в полиции.

К несчастью, водитель скончалась до приезда бригады скорой помощи. Травмы были несовместимы с жизнью. Известно, что на пассажирском сидении была 23-летняя девушка. Сибирячка с травмами госпитализирована в медучреждение.