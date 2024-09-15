25-летняя сибирячка погибла в ДТП в Братске

Дорожная полиция Братска разбирается в обстоятельствах автоаварии, в которой скончалась 25-летняя местная жительница. Утром 14 сентября сибирячка двигалась по улице Мира в центральной части города. Но во время дороги въехала в дерево напротив дома № 50 А. Об этом КП-Иркутск рассказали в МУ МВД «Братское».