Берег Приморья усеяла ядовитая для человека рыба

Необычной находкой с берега Бухты Тасовая поделились приморцы в социальных сетях. Оказалось, что на камни выбросило много ядовитой экзотической рыбы. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В комментариях жители поселка городского типа Преображение, рядом с которой находится бухта Тасовая, предполагают, что рыбу-фугу выловил один из рыбаков. Не зная, что делать с такой экзотической рыбой, он просто выбросил ее на берег.
Фугу содержит токсины, особенно тетродотоксин, который может вызывать паралич и даже смерть при неправильной обработке или употреблении. Приготовление фугу требует специальной лицензии и обучения, так как только опытные повара могут безопасно удалять токсичные части. Видимо, поэтому рыбак и решил избавиться от опасной рыбы.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что в прошлом году в Приморье на берег выбросило одну из самых уродливых рыб мира.