Алаудинов заявил, что не намерен спасать сдавшихся в плен бойцов «Ахмата»

Генерал подчеркнул, что разделяет сдавшихся без боя добровольно и против своей воли. Он подчеркнул, что сдача в плен — позор для чеченца, который можно смыть только кровью. В своем Telegram-канале он посоветовал солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставить пленных чеченцев себе и больше не звонить с такими вопросами.