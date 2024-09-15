Второй фигурант дела о хищении земель Минобороны получил условный срок

«Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 000 рублей. Апелляция отменила приговор и изменила Хайруллину срок на условный. Гражданский иск Министерства обороны [РФ] о взыскании с Хайруллина компенсации материального вреда суд постановил удовлетворить частично», — указано в материалах. Хайруллин признал вину полностью, сотрудничал со следствием и настаивал на рассмотрении дела в особом порядке.
Это уже второй фигурант, осужденный за хищение земель Минобороны в Подмосковье. Ранее военный суд приговорил бывшего военнослужащего Сергея Бородина к 3 годам 5 месяцам колонии. Он также признал вину. Уголовные дела и Хайруллина, и Бородина были выделены в отдельное производство.
В материалах указано, что Хайруллин в составе организованной группы путем обмана уполномоченных должностных лиц Минобороны России, государственных и муниципальных органов власти, Одинцовского, Видновского и Наро-Фоминского городских судов, а также Московского областного суда, используя свое должностное положение начальника Алабинской КЭЧ, подписывал и заверял гербовой печатью подложные акты согласования границ земельных участков, а также схемы границ землеотвода.
«Тем самым он совершил мошенничество в форме приобретения права на чужое имущество — земельные участки, принадлежавшие Минобороны России, находящиеся вблизи ПДСК “Зорька”, ДПК “Кубинка-60”, СНТ “Искра-1” и “Искра-2”, а также ДСК “Русь-1” общей стоимостью свыше 940 млн рублей», — указано в материалах.
Ранее в правоохранительных органах сообщали, что среди земель, похищенных у Минобороны, часть территории Алабинского военного полигона. По версии следствия, земли были выведены из собственности оборонного ведомства с помощью решений судов в порядке гражданского судопроизводства. Они оформлялись, в частности, на подставных лиц.