Второй фигурант дела о хищении земель Минобороны получил условный срок

«Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 000 рублей. Апелляция отменила приговор и изменила Хайруллину срок на условный. Гражданский иск Министерства обороны [РФ] о взыскании с Хайруллина компенсации материального вреда суд постановил удовлетворить частично», — указано в материалах. Хайруллин признал вину полностью, сотрудничал со следствием и настаивал на рассмотрении дела в особом порядке.