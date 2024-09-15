Российские специалисты начали изучать головную часть ракеты HIMARS

«На данный момент у нас находится на изучении головная часть от ракеты системы HIMARS. Мы тщательно ее изучаем. С чем и как она работает <…> эта часть, отвечающая за всю работу самой ракеты. Начали разбирать. Извлекаем микросхемы. Идет колоссальная работа по изучению этой части», — рассказал РИА Новости специалист.
В распоряжении оказались системы управления носовыми стабилизаторами, микросхемы, электроника. После демонтажа будет произведен анализ полученных элементов.
Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996—2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.