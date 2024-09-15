Российские специалисты начали изучать головную часть ракеты HIMARS

«На данный момент у нас находится на изучении головная часть от ракеты системы HIMARS. Мы тщательно ее изучаем. С чем и как она работает <…> эта часть, отвечающая за всю работу самой ракеты. Начали разбирать. Извлекаем микросхемы. Идет колоссальная работа по изучению этой части», — рассказал РИА Новости специалист.