Галкин заявил, что никогда не занимался политической деятельностью

Причиной признания иноагентом стали посты юмориста в социальных сетях, в которых он осуждал политику России и проведение СВО, а также видео с его концертов с выступлениями на политическую тематику. Сам Галкин подал иск в суд к Минюсту с требованием снять статус иноагента. Первая и апелляционная инстанции отклонили его исковое заявление. Сейчас жалоба Галкина на это решение направлена в Верховный суд РФ.