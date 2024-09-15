51-летний пассажир погиб в ДТП в Зиминском районе

Несоблюдение дистанции между автомобилями могло стать причиной гибели 51-летнего сибиряка. Две машины столкнулись днем 14 сентября на 1632 километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в Зиминском районе. 51-летний пассажир получил смертельные ранения. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГИБДД Иркутской области.
— Дорожный инцидент произошел 14 сентября около 11 часов 20 минут. По предварительной информации, водитель автомашины «Хонда Аккорд» не выбрал безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля «Мицубиси Либеро». В результате чего допустил столкновение с ним. В аварии 51-летний пассажир, находившийся на заднем сиденье «Мицубиси», погиб, — сообщают дорожные полицейские.
Кроме этого, помощь медиков понадобилась водителю «Хонды». Его с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас по данному факту назначена проверка.