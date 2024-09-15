51-летний пассажир погиб в ДТП в Зиминском районе

— Дорожный инцидент произошел 14 сентября около 11 часов 20 минут. По предварительной информации, водитель автомашины «Хонда Аккорд» не выбрал безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля «Мицубиси Либеро». В результате чего допустил столкновение с ним. В аварии 51-летний пассажир, находившийся на заднем сиденье «Мицубиси», погиб, — сообщают дорожные полицейские.