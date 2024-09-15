Супруга Трампа обвинила ФБР в нарушении права на частную жизнь

Ранее Трамп уведомил суд об отказе участвовать в слушании по новому делу о попытке вмешательства в выборы. Бывший американский лидер заявил, что отказывается от права участия в предварительном слушании и уполномочивает адвоката заявить о своей невиновности по всем вмененным статьям.