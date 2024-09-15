В Израиле упала ракета класса «земля-земля»

«После сирен, которые прозвучали недавно в центральной части Израиля, было зафиксировано попадание ракеты “земля-земля” на территорию центральной части Израиля с востока, она упала в открытой местности. О пострадавших не сообщается», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.