В Израиле упала ракета класса «земля-земля»

«После сирен, которые прозвучали недавно в центральной части Израиля, было зафиксировано попадание ракеты “земля-земля” на территорию центральной части Израиля с востока, она упала в открытой местности. О пострадавших не сообщается», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Ранее в центральной части Израиля была объявлена воздушная тревога.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч.