Ночью лежал в подъезде: поиски 11-летнего школьника, который ушел на тренировку и не вернулся, завершились в Ангарске

«Помогите найти сына», — обратилась жительница Ангарска в полицию с заявлением о пропаже 11-летнего ребенка вечером 13 сентября. Сибирячка рассказала в участке, что мальчишка вернулся со школы домой в день загадочного исчезновения. Однако в расписании школьника стояла тренировка. Поэтому, собрав вещи в спортивную сумку, он ушел на дополнительное занятие. Но родители возвращения сына так и не дождались… И только вечером 14 сентября поиски завершились.