Ночью лежал в подъезде: поиски 11-летнего школьника, который ушел на тренировку и не вернулся, завершились в Ангарске

«Помогите найти сына», — обратилась жительница Ангарска в полицию с заявлением о пропаже 11-летнего ребенка вечером 13 сентября. Сибирячка рассказала в участке, что мальчишка вернулся со школы домой в день загадочного исчезновения. Однако в расписании школьника стояла тренировка. Поэтому, собрав вещи в спортивную сумку, он ушел на дополнительное занятие. Но родители возвращения сына так и не дождались… И только вечером 14 сентября поиски завершились.
— Последний раз разыскиваемого видели в 82-м квартале Ангарска. Тогда волонтеры совместно с полицейскими организовали поисковые мероприятия на территории города, — рассказывают в ведомстве.
Стало известно, что в день исчезновения на ребенке были темно-зеленая кофта с капюшоном, черные спортивные штаны и светлые кроссовки. Полиция и добровольцы искали мальчика в подъездах, подвалах и чердаках. Позже к поискам подключилась прокуратура Иркутской области.
— Ход и результаты розыскных мероприятий по установлению местонахождения мальчика находятся на контроле органов прокуратуры, — сообщили в ведомстве.
И только вечером 14 сентября ребенка нашли. Школьника встретил полицейский во время поиска в одном из кварталов Ангарска.
«Я все это время гулял», — рассказал ребенок взрослым. Кстати, мальчишка признался, что ночь провел в подъезде — там он спал. Вскоре с ним провели профилактическую беседу.