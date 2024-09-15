Стало известно о причастности главы ГК «Пикет» к делу о бронежилетах

В августе стало известно, что ООО ГК «Пикет» имеет доли в уставных капиталах пяти компаний, а также владеет тремя земельными участками общей площадью более 1,2 тыс. кв м. Помимо этого у организации есть 22 банковских счета, на которых хранятся деньги.