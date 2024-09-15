Стало известно о причастности главы ГК «Пикет» к делу о бронежилетах

Сообщается, что также представленные материалы подтверждаются показаниями свидетелей, протоколами осмотров бронежилетов.
«Представленные суду материалы свидетельствуют о наличии достаточных оснований полагать об обоснованности выводов о причастности Есипова, Кальченко, Антоновой к инкриминируемому деянию, что подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотров бронежилета и выписками по движению денежных средств», — говорится в тексте документа.
Ранее, 3 сентября, в уголовном деле о поставках некачественных бронежилетов появилась новая статья о даче взятки и посредничестве в даче взятки.
1 сентября стало известно о новых свидетелях в деле о поставке некачественных бронежилетов Минобороны РФ. Сообщалось, что они подтвердили причастность генерального директора компании «Пикет» Андрея Есипова и других фигурантов к данным поставкам. Есипов арестован, возбуждено уголовное дело.
29 августа сообщалось, что фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии получили по меньшей мере 2,4 млрд рублей от Минобороны.
В августе стало известно, что ООО ГК «Пикет» имеет доли в уставных капиталах пяти компаний, а также владеет тремя земельными участками общей площадью более 1,2 тыс. кв м. Помимо этого у организации есть 22 банковских счета, на которых хранятся деньги.
Басманный суд Москвы 6 апреля арестовал генерального директора ООО «ГК “Пикет” Андрея Есипова, которого обвинили в поставке некачественных бронежилетов российской армии. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество в особо крупном размере”).