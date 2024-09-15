Силы ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотников над семью регионами России

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых: 15 сбиты над территорией Брянской области; пять — над Курской областью; четыре — над Смоленской областью; два — над Орловской областью и по одному — над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.