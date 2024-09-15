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Силы ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотников над семью регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 29 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями семи регионов России. Об этом 15 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых: 15 сбиты над территорией Брянской области; пять — над Курской областью; четыре — над Смоленской областью; два — над Орловской областью и по одному — над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении трех украинских беспилотников. Он уточнил, что повреждений и пострадавших нет. Позже он сообщал об уничтожении еще пяти украинских БПЛА над Брянской областью.

Кроме того, губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об уничтожении двух БПЛА над регионом. Он уточнил, что в результате падения обломков нет пострадавших и разрушений.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.