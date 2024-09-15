СНТ под Иркутском остались без света из-за поломки на линии электропередачи

Утром 15 сентября без света остались жители СНТ, которые расположены по Мельничному тракту. Электроэнергию выключили в 08:36. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Иркутская электросетевая компания.
— Под отключение попала часть домов в СНТ Академсад, Березка, Мавр, Оптимист, Сосновый бор, — пишут в «Свет38».
Бригада Южных электрических сетей была направлена для определения и устранения причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения было 12:00. Однако уже в 09:16 свет появился в домах. Тогда стала известна причина неполадки. Оказывается, отключения произошли из-за отгорания провода на линии электропередачи.
— 15 сентября в 09:14 для ликвидации технологического нарушения работы сети произведено частичное отключение электроэнергии в некоторых СНТ, расположенных по Мельничному тракту. Под отключение попала часть домов в СНТ Ель, Изумруд, Метролог, Новое, Обувщик, Обувщик-2, Озон. Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения, — писали в телеграм-канале.
И уже в 10:22 электроснабжение большей части потребителей восстановлено. Пока без напряжения остается часть домов в СНТ Энергия и Энергоуголь. В настоящее время организуются аварийно-восстановительные работы. Ориентировочное время восстановления оставшихся жителей — 15:00.
Но позже аварийное отключение электроэнергии произошло и в домах по Байкальскому тракту. Бригада Восточных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения 17:00.