СНТ под Иркутском остались без света из-за поломки на линии электропередачи

Бригада Южных электрических сетей была направлена для определения и устранения причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения было 12:00. Однако уже в 09:16 свет появился в домах. Тогда стала известна причина неполадки. Оказывается, отключения произошли из-за отгорания провода на линии электропередачи.