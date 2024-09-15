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Гладков рассказал о ситуации в Шебекинском округе после атаки ВСУ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram-канале, что ситуация в Шебекинском городском округе в связи с возгоранием после атак ВСУ в субботу остается непростой, отметив, что сил и средств достаточно для ликвидации последствий.

«Ситуация в Шебекинском городском округе в связи с возгоранием после вчерашних обстрелов продолжает оставаться непростой… Сил и средств достаточно, но работы, конечно, еще много», — сказал он в видеосообщении.

В субботу губернатор информировал, что один человек погиб и пять ранены в результате атак со стороны Украины в Шебекинском округе. По словам Гладкова, после обстрела ВСУ в Шебекинском городском округе загорелась подстилка в лесном массиве. В результате прилетов боеприпасов в поселке Маслова Пристань произошло возгорание гаражей. Пожарными расчетами, лесопожарным центром, а также жителями производится тушение.