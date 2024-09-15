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Иркутские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Тыве 15 сентября

Землетрясение произошло в 12:39 по иркутскому времени.

Источник: Комсомольская правда

Жители Иркутской области уже привыкли к новостям о землетрясениях. В этот раз в воскресенье, 15 сентября, сейсмологи Иркутской области зафиксировали такое явление в Республике Тыва. Об этом сообщает телеграм-канал «Землетрясения в Байкальском регионе».

— Землетрясение произошло в 04:39 по Гринвичу, то есть в 12:39 по иркутскому времени, — рассказали сейсмологи.

Эпицентр располагался в местности с координатами 51.81 с.ш. 96.07 в.д. Энергетический класс землетрясения — 11.3. Сколько в самом эпицентре толчки достигали баллов — неизвестно. Однако жителей Иркутской области это не коснулось.