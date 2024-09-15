Иркутские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Тыве 15 сентября

Жители Иркутской области уже привыкли к новостям о землетрясениях. В этот раз в воскресенье, 15 сентября, сейсмологи Иркутской области зафиксировали такое явление в Республике Тыва. Об этом сообщает телеграм-канал «Землетрясения в Байкальском регионе».