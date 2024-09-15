Очередная террористическая атака: над Черным морем сбили украинский беспилотник

В субботу, 14 сентября, средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Инцидент произошел около 17.30. Киевский режим пытался совершить террористическую атаку по российским объектам. Для этого украинские военные использовали беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на среду, 11 сентября, киевский режим пытался захватить российскую самоподъемную буровую установку «Крым-2» в Черном море. В результате были уничтожены до 80 украинских военнослужащих.