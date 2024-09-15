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Более восьми часов действовала угроза опасности дронов в Воронежской области

Ночью никаких происшествий в небе над регионом не зарегистрировали.

Источник: Комсомольская правда

Более восьми часов в Воронежской области действовала угроза атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Тревогу отменили рано утром в воскресенье, 15 сентября. Об этом сообщил в 6.46 губернатор Александр Гусев в своем официальном телеграм-канале.

Накануне поздно вечером он оповестил жителей региона, что силы противовоздушной обороны приведены в боевую готовность и попросил воронежцев сохранять спокойствие. Угроза вражеских дронов начала действовать с 22.37 субботы.

По предварительным данным, ночью никаких происшествий в небе над Воронежской областью не зарегистрировали. Всего, по данным Министерства обороны РФ отмечено, что минувшей ночью на территории России средствами ПВО были уничтожены 29 украинских БПЛА.