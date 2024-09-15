Теплоход столкнулся с прогулочным судном в районе Литейного моста в Петербурге

Происшествие на воде произошло в ночь на 15 сентября в Петербурге. Два судна не сумели разойтись на просторах Невы, в результате произошло столкновение в районе Литейного моста. Теплоход «Соларис» совершил навал на прогулочное судно «Москва-101». Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западная транспортная прокуратура.