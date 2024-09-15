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Теплоход столкнулся с прогулочным судном в районе Литейного моста в Петербурге

В результате столкновения никто не пострадал.

Источник: соцсети

Происшествие на воде произошло в ночь на 15 сентября в Петербурге. Два судна не сумели разойтись на просторах Невы, в результате произошло столкновение в районе Литейного моста. Теплоход «Соларис» совершил навал на прогулочное судно «Москва-101». Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западная транспортная прокуратура.

— Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено. Причины столкновения устанавливаются, — уточняется в сообщении.

Сотрудники Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры организовали проверку по факту происшествия, по итогам которой будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее SPB.KP.RU писал о том, что водитель мотоцикла Honda погиб на 57-м километре автодороги «Кола» в Ленобласти. Мотоцикл перевернулся, опрокинувшись на проезжую часть. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.