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В Екатеринбурге ночью загорелась девятиэтажка на Металлургов

В Екатеринбурге прошлой ночью произошел пожар в девятиэтажном доме № 46 на улице Металлургов.

«Люди выбегали, машины отгоняли для проезда пожарных. Было два хлопка», —передает слова очевидца телеграм-канал «Злой Екатеринбург».

Горел балкон квартиры, расположенной на 8-ом этаже, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Огонь перекинулся и на балкон 9-го этажа.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуировались девять человек, в том числе три ребенка», — рассказали спасатели. О пострадавших не сообщается.

Пожар тушили 13 человек личного состава при поддержке 6 единиц техники.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге произошел пожар в административном здании на улице 40-летия Комсомола. Загорелось бытовое помещение на 1-ом этаже здания.

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