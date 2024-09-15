В Екатеринбурге ночью загорелась девятиэтажка на Металлургов

«Люди выбегали, машины отгоняли для проезда пожарных. Было два хлопка», —передает слова очевидца телеграм-канал «Злой Екатеринбург».
Горел балкон квартиры, расположенной на 8-ом этаже, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Огонь перекинулся и на балкон 9-го этажа.
«До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуировались девять человек, в том числе три ребенка», — рассказали спасатели. О пострадавших не сообщается.
Пожар тушили 13 человек личного состава при поддержке 6 единиц техники.
Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге произошел пожар в административном здании на улице 40-летия Комсомола. Загорелось бытовое помещение на 1-ом этаже здания.