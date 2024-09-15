Появились подробности ДТП в Египте с российскими туристами

В свою очередь эксперт в российской туротрасли пояснил агентству, что зачастую если экскурсия была приобретена у уличного агентства, то страховые компании туроператоров, по линии которых туристы могли прибыть на отдых, признают это нестраховым случаем. Расходы на лечение в этом случае должны покрывать продавцы экскурсии.