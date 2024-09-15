Появились подробности ДТП в Египте с российскими туристами

Двадцать один турист из России пострадал в ДТП с автобусом на трассе Суэц-Каир в Египте, сообщило ранее в воскресенье издание Cairo24 со ссылкой на источник.
«Это было уличное агентство», — сказал источник в отечественной туристической отрасли.
В свою очередь эксперт в российской туротрасли пояснил агентству, что зачастую если экскурсия была приобретена у уличного агентства, то страховые компании туроператоров, по линии которых туристы могли прибыть на отдых, признают это нестраховым случаем. Расходы на лечение в этом случае должны покрывать продавцы экскурсии.
По информации Cairo24, автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир, перевернулся в провинции Суэц. Согласно источнику, в автобусе находились 43 иностранных туриста и четверо египтян. Пострадали 11 турок, двое подданных Великобритании, 21 россиянин, девять граждан Италии и водитель автобуса. Там подчеркнули, что погибших в ДТП нет.
В посольстве РФ в Каире заявили РИА Новости, что в дипмиссию пока не поступало обращений.