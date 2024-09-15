В Приморье водитель маршрутки умер за рулем во время движения

ВЛАДИВОСТОК, 15 сен — РИА Новости. Водитель маршрутки умер за рулем во время движения, после чего неуправляемый автобус столкнулся с двумя автомобилями в Приморье, пассажиры не пострадали, сообщает краевая полиция.
Отмечается, что в полдень воскресенья в полицию поступило сообщении о ДТП с участием маршрутного автобуса в районе остановки «Фабрика Заря» во Владивостоке.
«Установлено, что водитель маршрутного автобуса Газель Next двигался со стороны улицы Русской в направлении Маковского. 65-летнему водителю внезапно стало плохо, в результате чего транспортное средство потеряло управление. Произошло столкновения с двумя иномарками Toyota Vellfire и Subaru, двигавшимися в попутном направлении. Прибывшие медики констатировали смерть водителя», — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди других участников ДТП и пассажиров маршрутки пострадавших нет.