В Приморье водитель маршрутки умер за рулем во время движения

«Установлено, что водитель маршрутного автобуса Газель Next двигался со стороны улицы Русской в направлении Маковского. 65-летнему водителю внезапно стало плохо, в результате чего транспортное средство потеряло управление. Произошло столкновения с двумя иномарками Toyota Vellfire и Subaru, двигавшимися в попутном направлении. Прибывшие медики констатировали смерть водителя», — говорится в сообщении.